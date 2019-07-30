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В Карталинском районе Челябинской области из-за засухи ввели режим ЧС

В районной администрации сообщили, что рабочая группа обследует состояние посевов на полях
Описание
© Сергей Медведев/ТАСС, архив

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Карталинского района Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи. Создана рабочая группа, которая обследует состояние посевов на полях, сообщили ТАСС во вторник в районной администрации.

"В Карталинском районе из-за засухи введено два режима: особый противопожарный режим и режим ЧС. Причина - засуха. Создана рабочая группа, которая сейчас обследует посевы на полях, чтобы определить, нужно ли их списывать или переводить в кормовую группу", - сказала собеседница агентства.

В администрации добавили, что в настоящее время запас продуктивной влаги в почве отсутствует на глубине до 10 сантиметров. В прошлом году такой ситуации не было. Режим может быть снят постановлением главы района.

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