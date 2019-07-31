Пассажиры экстренно севшего в Самаре SSJ-100 прибыли в Тюмень на резервном самолете

ТАСС, 31 июля. Резервный борт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" приземлился в Тюмени в 08:52 мск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино (Тюмень) в среду.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Краснодар - Тюмень, совершил посадку в аэропорту Самары по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 97 пассажиров, в том числе 18 детей. Резервный самолет, прибывший из Ростова-на-Дону, вылетел в Тюмень из Самары в 07:30 мск.

"Самолет авиакомпании "Азимут", выполняющий рейс А4-333 Краснодар - Тюмень приземлился в аэропорту Рощино в 08:52 мск", - сказали в пресс-службе. Согласно данным онлайн-табло Рощино, изначально прибытие самолета было запланировано на 04:50 мск.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Сейчас авиапарк "Азимута" состоит из девяти самолетов Sukhoi Superjet 100. К 2022 году компания рассчитывает закупить еще семь таких самолетов.