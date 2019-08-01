Омбудсмен не получала сообщения о проблеме инвалидов со входом в центр реабилитации Миасса

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина не получала обращений от родителей детей-инвалидов, которым в Миассе Челябинской области приходится влезать через оконный проем в реабилитационный центр, сообщила она ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после появления сюжетов на федеральных каналах о том, что в центр для детей с особенностями развития в Миассе приходится забираться через окно.

"К моменту выхода в СМИ этой информации ко мне как к уполномоченному ни разу не было обращений от родителей о том, что такая проблема существует. Не было сигналов о том, что есть такая сложность. <…> В рамках своих полномочий мы на данный момент попросили все пояснения о том, каким образом это произошло. Начата проверка", - сообщила Буторина ТАСС.

По словам Буториной, в августе она планирует посетить Миасс и провести личный прием граждан.