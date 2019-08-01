В Курганской и Челябинской областях на 2 августа объявлено штормовое предупреждение

ТАСС, 1 августа. Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Курганской и Челябинской областях 2 августа. В регионах из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днем 2 августа в отдельных районах области пройдут грозы, а порывы ветра могут достигать 25 м/с, в связи с чем в регионе объявили штормовое предупреждение. В северной половине Челябинской области прогнозируются местами сильные дожди, повышается вероятность возникновения ЧС.

В Курганской области объявленное на 1 августа из-за непогоды штормовое предупреждение продлено на сутки - до 2 августа. По данным регионального ГУ МЧС, это связано с сохранением вероятности ливней, гроз и сильного ветра порывами до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что 1 августа в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, которое продлено до 2 августа. По данным ГУ МЧС по региону, ожидаются сильные дожди.

Непогода прогнозируется и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По данным ГУ МЧС по ЯНАО, в регионе ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с, дождь, в отдельных районах - гроза.