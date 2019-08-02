Документы рода Демидовых, собранные в архивах Европы, представят на выставке на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Документы XVIII-XIX веков представителей рода промышленников Демидовых, в частности, протокол распродажи имущества Анатолия Демидова и альбом его супруги с чертежами Нижнетагильского завода, привезенные из европейских архивов, впервые представят осенью в Екатеринбурге на выставке "Демидовы в Европе". Об этом ТАСС сообщил директор Государственного архива Свердловской области (ГАСО) Евгений Шабалин.

"Из Франции нам удалось привезти очень интересный протокол распродажи имущества, в том числе предметов искусства, которые собирал Анатолий Демидов. Поскольку его мама Елизавета Строганова была очень образованным человеком, она привила сыну любовь к искусству. Он собрал огромную коллекцию, предметы которой сейчас находятся во многих музеях мира", - сказал Шабалин.

Собеседник агентства добавил, что среди документов, привезенных работниками архива из Франции, будет представлена заявка Демидовых на участие во Всемирной промышленной выставке 1900-го года в Париже, где впервые был представлен проект Эйфелевой башни. Дополнить композицию организаторы планируют выставочными образцами продукции Нижнетагильских заводов.

В ходе подготовки к выставке работники ГАСО посетили как российские, так и зарубежные архивы, в том числе во Франции, Италии и Финляндии. "В Национальном архиве Финляндии хранится фонд Авроры Карамзиной, супруги Павла Николаевича Демидова (брата Анатолия - прим. ТАСС). В этом архиве мы нашли уникальный альбом со схемами Нижнетагильского завода и его оборудования того времени. Этого альбома нет нигде, он есть только в Финляндии", - сказала ТАСС заместитель директора ГАСО Ирина Иванова, добавив, что работы в альбоме выполнены в цвете.

Она пояснила, что Аврора Карамзина до совершеннолетия своего сына, Павла Павловича Демидова, управляла Нижнетагильским заводом. Управляющие заводами регулярно отправляли ей отчеты как совладелице о том, что происходит на предприятии, и присылали чертежи оборудования. Представители архива предполагают, что найденный альбом был изготовлен в одном экземпляре специально для Авроры. Карамзина уехала жить в Хельсинки, когда Финляндия еще входила в состав Российской империи.

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, которые стали известны при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они являются основателями многих уральских городов-заводов. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты, которые оставили свой след во многих городах России и Европы.