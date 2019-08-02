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Документы рода Демидовых, собранные в архивах Европы, представят на выставке на Урале

По словам директора Государственного архива Свердловской области Евгения Шабалина, среди документов из Франции будет заявка Демидовых на участие во Всемирной промышленной выставке 1900 года в Париже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Документы XVIII-XIX веков представителей рода промышленников Демидовых, в частности, протокол распродажи имущества Анатолия Демидова и альбом его супруги с чертежами Нижнетагильского завода, привезенные из европейских архивов, впервые представят осенью в Екатеринбурге на выставке "Демидовы в Европе". Об этом ТАСС сообщил директор Государственного архива Свердловской области (ГАСО) Евгений Шабалин.

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"Из Франции нам удалось привезти очень интересный протокол распродажи имущества, в том числе предметов искусства, которые собирал Анатолий Демидов. Поскольку его мама Елизавета Строганова была очень образованным человеком, она привила сыну любовь к искусству. Он собрал огромную коллекцию, предметы которой сейчас находятся во многих музеях мира", - сказал Шабалин.

Собеседник агентства добавил, что среди документов, привезенных работниками архива из Франции, будет представлена заявка Демидовых на участие во Всемирной промышленной выставке 1900-го года в Париже, где впервые был представлен проект Эйфелевой башни. Дополнить композицию организаторы планируют выставочными образцами продукции Нижнетагильских заводов.

В ходе подготовки к выставке работники ГАСО посетили как российские, так и зарубежные архивы, в том числе во Франции, Италии и Финляндии. "В Национальном архиве Финляндии хранится фонд Авроры Карамзиной, супруги Павла Николаевича Демидова (брата Анатолия - прим. ТАСС). В этом архиве мы нашли уникальный альбом со схемами Нижнетагильского завода и его оборудования того времени. Этого альбома нет нигде, он есть только в Финляндии", - сказала ТАСС заместитель директора ГАСО Ирина Иванова, добавив, что работы в альбоме выполнены в цвете.

Она пояснила, что Аврора Карамзина до совершеннолетия своего сына, Павла Павловича Демидова, управляла Нижнетагильским заводом. Управляющие заводами регулярно отправляли ей отчеты как совладелице о том, что происходит на предприятии, и присылали чертежи оборудования. Представители архива предполагают, что найденный альбом был изготовлен в одном экземпляре специально для Авроры. Карамзина уехала жить в Хельсинки, когда Финляндия еще входила в состав Российской империи.

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, которые стали известны при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они являются основателями многих уральских городов-заводов. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты, которые оставили свой след во многих городах России и Европы.

Теги
ФинляндияИталияРоссияФранцияСвердловская область
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