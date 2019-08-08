Новым генконсулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Генеральным консулом Германии в Екатеринбурге назначен Матиас Крузе. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Матиас Крузе назначен на пост генерального консула Германии в Екатеринбурге", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что экс-генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль завершил свою работу в этой должности 2 августа.

Матиас Крузе начал свою дипломатическую карьеру в 1993 году и за 26 лет службы успел поработать в разных странах, включая посольства Германии в Алма-Ате, Риме, Бухаресте, Дохе и Генеральное консульство в Бостоне. В Екатеринбург дипломат прибыл из центрального аппарата Министерства иностранных дел Германии в Берлине, где он занимался вопросами экономического сотрудничества, а также развитием отношений со странами Центральной Азии.