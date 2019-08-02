Генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул свой пост

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль завершил свою работу в этой должности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в официальной группе представительства МИД России в Екатеринбурге в Facebook.

"Желаем удачи доктору Штефану Кайлю, завершившему работу в качестве генерального консула Германии в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.