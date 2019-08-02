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Генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул свой пост

Штефан Кайль работал в этой должности с сентября 2015 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль завершил свою работу в этой должности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в официальной группе представительства МИД России в Екатеринбурге в Facebook.

"Желаем удачи доктору Штефану Кайлю, завершившему работу в качестве генерального консула Германии в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Штефан Кайль родился 20 марта 1958 года в Регенсбурге (Германия). На посту генерального консула Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Кайль находился с сентября 2015 года. До этого на протяжении четырех лет он был референтом в постоянном представительстве Германии в Париже.

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