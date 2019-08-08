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Всех отравившихся в Карталах Челябинской области отпустили домой

К врачам обратились только четверо пострадавших от неизвестного вещества

ЧЕЛЯБИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Все отравившиеся неизвестным веществом в городе Карталы Челябинской области отпущены домой, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ранее о госпитализации двух женщин и трех детей сообщили ТАСС в городской больнице. В пресс-службе областного Минздрава говорили, что состояние всех госпитализированных стабильное, средней степени тяжести. Первоначально предполагалось, что пострадавшие отравились угарным газом, позднее медики заявили, что речь идет о пока неизвестном веществе.

По данным следствия, к врачам обратились только четверо пострадавших. "В больницу обратилась мать с тремя детьми в возрасте от 5 до 18 лет. Младшему ребенку было плохо. Медики их посмотрели, оказали, кому потребовалось, помощь, сейчас всех отправили домой", - сказали в пресс-службе управления.

"Проводим проверку по факту произошедшего", - заключили в ведомстве.

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