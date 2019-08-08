{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в цехе на территории Уральского турбинного завода ликвидирован

На предприятии уточнили, что загоревшаяся производственная площадка не относится к заводу
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Возгорание масла в цехе, который находится на территории Уральского турбинного завода, ликвидировано. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального ГУ МЧС в четверг.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади 70 кв. метров. Как уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия, загорелась производственная площадка в корпусе № 4, которая не относится к заводу. Цехом владеет компания "Квтранс", которая сдает помещения в аренду. "В 12:52 (10:52) пожарные справились с огнем в цехе на промышленной площадке на ул. Фронтовых бригад в Екатеринбурге. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.

УТЗ основан в 1938 году. Его первая паровая турбина мощностью 12 тыс. киловатт была собрана и испытана в мае 1941 года. По данным пресс-службы предприятия, в России и странах СНГ примерно половина установленной мощности теплофикационных турбин приходится на турбины УТЗ.

Теги
РоссияСвердловская область
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Сквер Екатеринбурга, где хотели строить храм, может вновь стать землей общего пользования
Как сообщили в мэрии, решение может быть принято по инициативе учредителей фонда "Храм святой Екатерины", среди которых "Русская медная компания" и Уральская горно-металлургическая компания
Читать полностью