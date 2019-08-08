Пожар в цехе на территории Уральского турбинного завода ликвидирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Возгорание масла в цехе, который находится на территории Уральского турбинного завода, ликвидировано. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального ГУ МЧС в четверг.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади 70 кв. метров. Как уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия, загорелась производственная площадка в корпусе № 4, которая не относится к заводу. Цехом владеет компания "Квтранс", которая сдает помещения в аренду. "В 12:52 (10:52) пожарные справились с огнем в цехе на промышленной площадке на ул. Фронтовых бригад в Екатеринбурге. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.

УТЗ основан в 1938 году. Его первая паровая турбина мощностью 12 тыс. киловатт была собрана и испытана в мае 1941 года. По данным пресс-службы предприятия, в России и странах СНГ примерно половина установленной мощности теплофикационных турбин приходится на турбины УТЗ.