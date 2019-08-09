Суд объединил дела челябинского экс-губернатора и компании "Южуралмост" против ФАС

ТАСС, 9 августа. Арбитражный суд Москвы объединил дела по искам экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и компании "Южуралмост" о признании незаконными действий Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), следует из картотеки дел.

В 2018 году, когда Дубровский был губернатором Челябинской области, ФАС России возбудила в отношении него, Министерства дорожного хозяйства региона и компании "Южуралмост" дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше 8 млрд рублей. Позже дело передали в правоохранительные органы.

"Объединить дела в одно производство, присвоив им номер дела А40-151590/19-17-1282", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что 25 июня экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании незаконными действий ФАС. 19 июня, согласно данным картотеки, аналогичный иск был принят к производству от компании "Южуралмост", к этому делу бывший чиновник, а также Министерство дорожного хозяйства и транспорта были привлечены в качестве третьих лиц.

Согласно материалам ФАС, нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении 29 аукционов. Победителем всех аукционов стало АО "Южуралмост". Лоты на аукционах укрупнялись, чтобы ограничить конкуренцию, заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством. Кроме того, ряд контрактов был заключен, несмотря на предписание антимонопольного органа. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1,5%, и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения.

Борис Дубровский 15 января 2014 указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.