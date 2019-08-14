В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В среду утром на реке Сайма был обнаружен разлив нефтепродуктов. На место выехали сотрудники администрации, спасатели, экологи. Оперативно начаты работы по сбору и утилизации пятна, опасности для жителей и животного мира нет. Общая площадь разлива, по первоначальным данным властей, составляла около 10 тыс. кв. м. В устранении разлива задействованы специалисты Сургутского спасательного центра совместно с управлением по природопользованию и экологии.

"По уточненной информации, на 16:00 по местному времени (14:00 мск) общая площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в виде радужной пленки составила около 2 тыс. кв. м. Изначально была оценка в 10 тыс. кв. м площади разлившихся нефтепродуктов, но она оказалась неточной", - сказал собеседник агентства.

Причины загрязнения устанавливаются. На реке установлены боновые ограждения, которые препятствуют разливу нефтепродукта. По предварительной информации властей, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Также рассматривается версия об открытом сливе отходов в реку. По словам замглавы Сургута Алексея Жердева, устранить последствия планируется до 16 августа.

Сайма - небольшая река, протекающая, в частности, по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 376 тыс. человек.