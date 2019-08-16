В Екатеринбурге простились с актером Валентином Ворониным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Прощание с советским и российским актером театра и кино Валентином Ворониным, который скончался 14 августа в возрасте 78 лет, прошло в пятницу в Свердловском театре драмы в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Прощание с Ворониным состоялось на большой сцене Свердловского театра драмы 16 августа", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, актер будет похоронен на Широкореченском кладбище рядом с актрисой Театра драмы Галиной Умпелевой.

Воронин родился в 1940 году в Оренбургской области. Работал в Свердловском академическом театре драмы с 1967 года, в 1982 получил звание "Народный артист РСФСР". Актер является номинантом национальной театральной премии "Золотая маска", удостоен знака "За заслуги перед Екатеринбургом" и знака "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Участвовал в спектаклях "Дети Солнца", "Варшавская мелодия" и других, снимался в фильмах "Тем, кто остается жить", "Валькины паруса" и "Журавлиная песнь".