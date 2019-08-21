Самолет, вынужденно севший в Сургуте из-за тумана в Надыме, вылетел в пункт назначения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 Airlines, вынуждено севший в среду утром в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за тумана в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ), более чем через четыре часа вылетел в пункт назначения. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта Сургут.

"Самолет вылетел в Надым в 12:30 по местному времени (10:30 мск). В аэропорту Сургута он пробыл более четырех часов", - сказал собеседник агентства.

Борт S7 Airlines, летевший из Москвы в Надым, вынуждено сел в Сургуте в 07:59 по местному времени (05:59 мск).