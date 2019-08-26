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Семьям двух утонувших в Югре детей оказали финансовую поддержку

Тела подростков обнаружили в пятницу

ТАСС, 26 августа. Семьям двух школьников, утонувших на реке Ляпин в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, оказана психологическая и финансовая поддержка. Об этом написала в официальном аккаунте в Instagram губернатор региона Наталья Комарова.

"Семьям погибших оказаны меры психологической и финансовой поддержки. Скорбим", - написала Комарова.

Губернатор добавила, что в поисках были задействованы эхолоты, беспилотный летательный аппарат, самолеты Ан-2 и вертолет МИ-8.

Жители села Саранпауль 19 августа нашли пустую моторную лодку, на которой двое школьников отправились по реке Ляпин на рыбалку. Региональное управление СК возбудило уголовное дело. Тела детей были обнаружены в пятницу.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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