Семьям двух утонувших в Югре детей оказали финансовую поддержку

ТАСС, 26 августа. Семьям двух школьников, утонувших на реке Ляпин в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, оказана психологическая и финансовая поддержка. Об этом написала в официальном аккаунте в Instagram губернатор региона Наталья Комарова.

"Семьям погибших оказаны меры психологической и финансовой поддержки. Скорбим", - написала Комарова.

Губернатор добавила, что в поисках были задействованы эхолоты, беспилотный летательный аппарат, самолеты Ан-2 и вертолет МИ-8.

Жители села Саранпауль 19 августа нашли пустую моторную лодку, на которой двое школьников отправились по реке Ляпин на рыбалку. Региональное управление СК возбудило уголовное дело. Тела детей были обнаружены в пятницу.