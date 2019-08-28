В полпредстве в УФО прокомментировали ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле

Шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. В качестве причины этого они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. По поручению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова для разрешения ситуации создана специальная комиссия. В настоящий момент известно, что все врачи отозвали свои заявления.

"О ситуации в Нижнем Тагиле было сразу доложено полномочному представителю президента [РФ в УрФО Николаю Цуканову]. По его поручению я встретился и с главным врачом больницы, и с самими хирургами. Региональным властям и руководству больницы еще предстоит все тщательно проанализировать, но уже сегодня могу сказать, что областным министерством здравоохранения ситуация в полной мере не контролировалась. История эта случилась не за один день, тревожные звоночки были задолго", - цитирует пресс-служба главного федерального инспектора по Свердловской области Михаила Кагана.

Инспектор намерен продолжить контролировать ситуацию со здравоохранением в регионе. "Мы со своей стороны также продолжим контроль, в том числе и по исполнению поручений президента [РФ Владимира Путина]. К сожалению, этот пример далеко не одиночный: в регионе еще несколько муниципалитетов, где кадровый вопрос в здравоохранении стоит остро", - сказал Каган.