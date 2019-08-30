Средства "Екатерининской ассамблеи" обеспечат аппаратами ИВЛ около 30 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Средства, собранные на ежегодной благотворительной "Екатерининской ассамблее" в 2018 году, уже помогли приобрести аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для девяти детей. До конца 2019 года планируется обеспечить аппаратами еще 20 детей, сообщил в четверг ТАСС первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

В декабре 2018 года благотворительный аукцион "Екатерининская ассамблея" прошел в Екатеринбурге в восьмой раз. Собранная сумма превысила 31 млн рублей и стала рекордной в истории акции. Средства были направлены на проект "Русфонда", который помогает обеспечивать тяжело больных детей аппаратами ИВЛ.

"Сегодня уже оказана помощь девяти детям, то есть эти аппараты работают. Затраты на сегодняшний день составили 10,5 млн рублей. В настоящее время идет работа, а это индивидуальная работа по подбору аппарата, еще с 20 заявлениями. Примерно к концу года и будет реализована сумма, которую нам удалось собрать", - сказал Черепанов.

Вырученные средства на предстоящем аукционе будут направлены в детский центр протезирования "Хочу ходить" для помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. "Какому количеству детей мы сможем помочь, сейчас ответить невозможно, потому что не знаем, сколько средств соберем. Во-вторых, затраты на ребенка, на его лечение, реабилитацию очень разнятся в зависимости от состояния этого ребенка. Тем не менее, мы ставим пока перед собой цель <…> порядка 30 детям постараться помочь", - сказал Черепанов в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Детский центр протезирования "Хочу ходить" открыт фондом "Жизнь в движении" в мае 2019 года. Программа фонда "Хочу ходить" включает в себя полный цикл поддержки: проведение необходимых операций, протезирование нижних конечностей, реабилитацию, а также социальную и психологическую поддержку детей.

Благотворительный аукцион "Екатерининская ассамблея" проводится в Екатеринбурге с 2011 года. Мероприятие традиционно проходит в начале декабря. Лотами являются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные деньги в виде гранта идут на реализацию выбранного благотворительного проекта.