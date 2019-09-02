Полпред в УФО организовал комиссию для анализа ситуации после увольнения врачей на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов после массового увольнения врачей в Нижнем Тагиле создал рабочую комиссию для недопущения подобной ситуации в округе.

"Это неприятный инцидент, органы региональной власти отреагировали. Сейчас Минздрав РФ проводит служебную проверку. Я, в свою очередь, дал поручение создать рабочую группу или комиссию, в которую вошли и Роспотребнадзор, и Росздравнадзор, и прокуратура. Будут проверять не только Тагил, но и аналогичные возможные проблемы, чтобы их не повторять", - рассказал полпред в понедельник журналистам.

При этом он добавил, что по итогам анализа региональным властям будут даны рекомендации для предотвращения подобных случаев. "Мы хотели бы понять, насколько проблема системна, насколько остро она стоит. Инцидент крайне серьезный, врачи имели право высказываться, но не хотелось бы, чтобы в такой резкой форме. Хочу поблагодарить их за принятое решение (об отзыве заявлений об увольнении - прим. ТАСС)", - сказал Цуканов.

В августе заявления об увольнении написали шесть хирургов Центральной городской больницы номер 1 Нижнего Тагила. Причинами такого решения они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. Позже медики отозвали заявления.