В Кургане полностью восстановлена работа ТЭЦ, нарушенная из-за аварии на газопроводе

ТАСС, 3 сентября. Работа ТЭЦ-2, которая была остановлена накануне в результате аварии на газопроводе, восстановлена в полном объеме. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Курганской генерирующей компании, которая обслуживает сети.

2 сентября во время проведения работ по врезке в газовую магистраль произошел хлопок газа, пострадали два человека. В результате инцидента остановилась ТЭЦ, обеспечивающая теплом Заозерный микрорайон и часть микрорайона Рябково.

"Газпром провел ночью ремонтные работы. Подача газа на ТЭЦ-2 была восстановлена полностью. В настоящее время все восстановлено", - сказал собеседник агентства.

В следственном управлении СК РФ по Курганской области сообщили, что по факту получения травм рабочими проводится доследственная проверка. "Пострадавшим оказана медицинская помощь, один из них госпитализирован", - уточняется в сообщении.