Выбрать главу Златоуста должны до ноября

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Выборы главы Златоуста должны состояться до ноября текущего года, сообщил во вторник врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

"Сегодня глава Златоуста официально сложил с себя полномочия. Это было зафиксировано, назначен временно исполняющий обязанности. Алексей Текслер поставил задачу максимально быстро назначить нового главу городского округа. До 1 ноября должны провести все [конкурсные] процедуры", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Депутаты Златоуста 3 сентября приняли отставку главы города Вячеслава Жилина по собственному желанию. Врио главы Златоуста был назначен председатель городского собрания депутатов Алексей Карюков.

Второго сентября глава третьего по величине города Челябинской области подал в отставку. Свое решение он объяснил ситуацией, которая сложилась в Златоусте. Жилин был избран главой Златоустовского городского округа в 2012 году.

Врио губернатора Челябинской области 26 августа во время рабочей поездки в Златоуст предложил провести 8 сентября, в единый день голосования, опрос жителей города о доверии Жилину. По его мнению, в городе необходимо навести порядок и перезагрузить муниципальную власть.