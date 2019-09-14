После смерти двух детей при пожаре в Свердловской области возбудили дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный отдел по городу Кировград Свердловской области возбудил уголовное дело после гибели двух детей в результате пожара. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в поселке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа при пожаре в жилом доме погибли две девочки 2016 и 2017 годов рождения. "Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному сообщению следственным отделом по городу Кировград Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении областного следственного управления СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работа проводится совместно с сотрудниками МЧС и полиции. Как рассказал журналистам начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, полиция отрабатывает версию нарушения правил техники безопасности при обращении с нагревательными приборами. "ЧП произошло в их собственной квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. Глава семьи в этот момент находился на работе, он трудится вахтовым методом. Семья на учете в полиции не состоит", - сказал Горелых.

Прокуратура Кировграда также начала проверку в связи со случившимся. "Точная причина будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.