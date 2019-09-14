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Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

Девочки отравились угарным газом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Две малолетние девочки погибли при пожаре в поселке в Свердловской области из-за отравления угарным газом. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 06:30 мск.

"Сегодня утром произошел пожар в двухэтажном двухподъездном муниципальном жилом доме по ул. Молодцова в пос. Нейво-Рудянке Кировградского городского округа. На площади 5 кв. м горели личные вещи в квартире на 1-м этаже. Из задымленной квартиры пожарные вынесли двух детей: девочек 2016 и 2017 годов рождения, спасти детей не удалось, они получили отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мать девочек доставили в центральную городскую больницу Кировграда.

Пожарные справились с огнем за пять минут. "В ликвидации последствий пожара были задействованы две единицы спецтехники, пять человек личного состава", - говорится в сообщении.

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