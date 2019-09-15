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Севшее на мель судно "Метеор" прибыло в Ханты-Мансийск

Как сообщают в справочной речного вокзала Ханты-Мансийска, судно прибыло в 05:25 мск

ТАСС, 15 сентября. Судно "Метеор", которое в субботу село на мель на реке Обь в Югре, прибыло в Ханты-Мансийск. Об этом сообщили ТАСС в справочной речного вокзала Ханты-Мансийска в воскресенье.

"Судно "Метеор" прибыло в Ханты-Мансийск в 07:25 по местному времени (05:25 мск) 15 сентября", - сказал собеседник агентства.

Пассажирское судно "Метеор", следовавшее из поселка городского типа Березово в Ханты-Мансийск, село на мель в районе села Перегребное 14 сентября. По данным Уральского МВД на транспорте, на борту находились более 100 пассажиров. По данным департамента общественных связей - 60 человек, из них шесть членов экипажа.

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