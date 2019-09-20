На фестивале памяти Ильи Кормильцева на Урале ожидается две тысячи гостей

Фестиваль открывается 26 сентября и продлится два месяца. "Всего за два месяца фестиваля мы ожидаем около двух тысяч гостей, может быть, больше. Сто тридцать человек соберет концерт группы "Настя", который пройдет 19 октября, а основной приток гостей будет на выставке "Ультракультура Ильи Кормильцева". Она будет открыта до 1 декабря в нашем музее", - уточнила Подлубнова.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Фестиваль от объединенного музея писателей Урала, посвященный памяти поэта, автора песен группы "Наутилус Помпилиус" Ильи Кормильцева, к 60-летию со дня его рождения, впервые пройдет в Екатеринбурге. Ожидается, что его посетят не менее 2 тысяч человек, сообщила ТАСС заведующая музея "Литературная жизнь Урала XX века" Юлия Подлубнова в пятницу.

По ее словам, фестиваль впервые пройдет в формате мультижанрового проекта, на котором будет представлено несколько разноплановых мероприятий. В рамках проекта 26 сентября пройдет выставка "Ультракультура Ильи Кормильцева", 27 сентября - публичное чтение стихов Ильи Кормильцева, 28 сентября - пешеходная экскурсия "Нечужая земля: Илья Кормильцев" и 19 октября - акустический концерт Насти Полевой и Егора Белкина в Камерном театре.

Илья Кормильцев родился в Свердловске (ныне Екатеринбург - прим. ТАСС) 26 сентября 1959 года. Закончил английскую спецшколу, после учился на химфаке Ленинградского госуниверситета. В 1983 году Кормильцев познакомился с лидерами группы "Наутилус Помпилиус" Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Песни, написанные им для "Наутилуса", принесли группе известность.

В 1989 году коллектив был удостоен премии Ленинского комсомола, от которой поэт отказался. В 1990 году вышел поэтический сборник Кормильцева "Скованные одной цепью", оформленный рисунками Бутусова.

Во время командировки в Великобританию в конце января 2007 года у Кормильцева была обнаружена злокачественная опухоль. Он скончался в лондонской больнице 4 февраля 2007 года, похоронен поэт на Троекуровском кладбище в Москве.