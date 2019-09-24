Открытое горение в магазине Нижневартовска ликвидировано

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Открытое горение в здании, где расположен магазин "Светофор" в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), ликвидировано. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Открытое горение ликвидировано в 14:50 (12:50 мск) по местному времени на площади 900 кв. метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник во вторник в 09:49 мск в двухэтажном здании ангарного типа в промышленной зоне города. Люди покинули здание самостоятельно. Площадь пожара составляла 800 кв. метров, кровля обрушилась на площади 300 кв. метров. Пожар локализован в 12:09 мск.

Как уточняли ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.