Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета вылетели в Иркутск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Резервный борт авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывший за пассажирами столкнувшегося с птицей и вынужденно приземлившегося в Екатеринбурге самолета Краснодар - Иркутск, вылетел в пункт назначения. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Экипаж воздушного судна Airbus A320, выполняющего рейс U6-699 по маршруту Краснодар - Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет вылетел в Иркутск в 13:36 по местному времени (11:36 мск).