{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета вылетели в Иркутск

За ними прибыл резервный борт "Уральских авиалиний"
Airbus A320 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Airbus A320
© Марина Лысцева/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Резервный борт авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывший за пассажирами столкнувшегося с птицей и вынужденно приземлившегося в Екатеринбурге самолета Краснодар - Иркутск, вылетел в пункт назначения. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Экипаж воздушного судна Airbus A320, выполняющего рейс U6-699 по маршруту Краснодар - Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет вылетел в Иркутск в 13:36 по местному времени (11:36 мск).

Теги
РоссияИркутская областьКраснодарский крайСвердловская область
Потребление интернет-трафика увеличилось в Югре на 50% за год
Специалисты связывают динамику с увеличением популярности интернет-сервисов, в том числе облачных хранилищ и порталов для просмотра сериалов
Читать полностью