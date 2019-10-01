Депутаты челябинской гордумы объявили конкурс на должность главы города

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты Челябинской городской думы на заседании во вторник объявили конкурс на должность главы города. Об этом сообщил председатель гордумы Андрей Шмидт.

Конкурс необходимо провести после отставки 59-летнего главы города Владимира Елистратова, которую приняли депутаты гордумы 24 июня. Временно исполняющим обязанности главы города была назначена первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

"Вопрос повестки об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска. <…> Решение принято", - сказал Шмидт, не уточнив число депутатов, проголосовавших "за".

По словам Шмидта, в заседании гордумы приняли участие 45 депутатов, или 92% от общего числа избранных депутатов, что считается достаточным. В пресс-службе городской думы ТАСС сообщили, что, согласно принятому депутатами положению, документы от претендентов будут принимать с 7 по 21 октября 2019 года. После окончания приема документов кандидаты должны будут пройти процедуру регистрации. Зарегистрированные кандидаты будут допущены к участию в конкурсе, который будет проходить в форме индивидуального собеседования. Конкурс назначен на 12 ноября.

"По результатам собеседования конкурсная комиссия примет решение о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса и представит этих кандидатов Челябинской городской думе, депутаты которой выберут главу города из числа кандидатов-победителей путем голосования", - сообщили в пресс-службе.

Шмидт после заседания сообщил журналистам, что во время конкурса будут проверены знания кандидатов в части различных законов, норм, устава города. Кроме того, кандидаты должны будут представить свое видение развития города. Все конкурсные процедуры будут завершены к декабрю.

Предыдущий мэр был выбран депутатами в феврале 2019 года также по итогам конкурса.

Котова родилась в 1965 году в поселке Теченский в Челябинской области. С июня 2010 года была первым заместителем главы администрации города, с октября 2015 года - первым заместителем главы Челябинска.

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