Число погибших в ДТП с "Газелью" и грузовиком в Челябинской области увеличилось до двух

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП с "Газелью" и грузовиком, которые столкнулись 30 сентября на трассе в Чесменском районе Челябинской области, увеличилось до двух. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава региона.

В результате аварии утром 30 сентября один пассажир "Газели" погиб на месте, еще четыре пассажира и водитель получили травмы. Все пострадавшие являются жителями Оренбургской области. Вахтовики возвращались с работы из Сургута.

"Вчера в Чесменском районе произошло ДТП, на котором работали две бригады скорой помощи. Один человек погиб на месте, троих пострадавших госпитализировали, из них один в крайне тяжелом состоянии скончался в реанимации больницы, двое в состоянии средней тяжести проходят лечение в хирургическом отделении районной больницы Чесмы. Еще два человека направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 17-м км автодороги Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды на территории Чесменского района Челябинской области. Водитель автомобиля ГАЗ-32123, по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hino Ranger.