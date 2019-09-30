В Челябинской области автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовиком в Челябинской области, один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"В 05:00 на 17 км автодороги Черноречье - Бреды водитель, управляя автобусом ГАЗ, выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем Hino, - сообщили в ГИБДД. - В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, водитель и еще четыре пассажира автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы".

После столкновения опрокинулись оба автомобиля. В ГИБДД отметили, что выезд на встречную полосу для обгона в этом месте был разрешен.

Автобус ехал из Сургута в Орск, всего в автомобиле находились пять пассажиров.