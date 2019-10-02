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Самолет Somon Air прибыл в Сургут из Таджикистана с опозданием более восьми часов

Вылет самолета задержали из-за отсутствия кислорода для салона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Somon Air, задержанный в Худжанде (Таджикистан) более чем на восемь часов, прибыл в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сообщили ТАСС в справочной сургутского аэропорта.

"Самолет из Худжанда прибыл в Сургут в 20:54 по местному времени (18:54 мск)", - сказал собеседник агентства.

Изначально прилет самолета был назначен в 12:30 по местному времени (10:30 мск).

В авиакомпании Somon Air пояснили ТАСС, что вылет самолета был задержан из-за отсутствия кислорода для салона воздушного судна. По информации на сайте аэропорта Сургут, рейс осуществлялся на Boeing 737-800.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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