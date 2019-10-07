{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение моста в ХМАО

Начальник строительного участка получил условный срок по делу об обрушении моста в Югре

Инцидент произошел 5 ноября 2018 года, в результате два человека погибли, семеро получили травмы

ТАСС, 7 октября. Суд вынес приговор начальнику участка филиала АО "Мостострой-11" по делу об обрушении моста в Югре, в результате которого два человека погибли, семеро получили травмы. Мужчина получил три года условно, сообщили в понедельник ТАСС пресс-службе прокуратуры Югры.

"Начальник участка филиала АО "Мостострой-11" ТФ "Мостоотряд-29" приговором суда получил 3 года условно с испытательным сроком на три года. Вину признал, в ходе следствия активно способствовал расследованию, приняты меры к возмещению ущерба потерпевшим", - сказали в пресс-службе.

Обрушение конструкций старого моста через протоку Горная произошло 5 ноября 2018 года. В результате происшествия два человека погибли, семеро травмированы. Движение по нему не осуществлялось после открытия нового моста в сентябре 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Обрушившийся мост был построен в 1978 году, на баланс Уралуправтодора был передан в 2002 году. По данным компании "Мостострой-11", филиал которой вел работы на объекте, причиной обрушения стала потеря вертикальной устойчивости балок.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округОбрушение моста в ХМАО
Арктика сегодня
На Ямале открылся виртуальный концертный зал с трансляциями из Московской филармонии
Для премьерного показа был выбран третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова в исполнении пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева в сопровождении оркестра имени Е. Ф. Светланова.
Читать полностью