Начальник строительного участка получил условный срок по делу об обрушении моста в Югре

ТАСС, 7 октября. Суд вынес приговор начальнику участка филиала АО "Мостострой-11" по делу об обрушении моста в Югре, в результате которого два человека погибли, семеро получили травмы. Мужчина получил три года условно, сообщили в понедельник ТАСС пресс-службе прокуратуры Югры.

"Начальник участка филиала АО "Мостострой-11" ТФ "Мостоотряд-29" приговором суда получил 3 года условно с испытательным сроком на три года. Вину признал, в ходе следствия активно способствовал расследованию, приняты меры к возмещению ущерба потерпевшим", - сказали в пресс-службе.

Обрушение конструкций старого моста через протоку Горная произошло 5 ноября 2018 года. В результате происшествия два человека погибли, семеро травмированы. Движение по нему не осуществлялось после открытия нового моста в сентябре 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Обрушившийся мост был построен в 1978 году, на баланс Уралуправтодора был передан в 2002 году. По данным компании "Мостострой-11", филиал которой вел работы на объекте, причиной обрушения стала потеря вертикальной устойчивости балок.