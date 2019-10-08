Пассажиры задержанного в Екатеринбурге самолета Utair вылетели в Югру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Пассажиры задержанного из-за поломки самолета рейса авиакомпании Utair Екатеринбург - Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ) вылетели в пункт назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Источник в авиаотрасли сообщил во вторник ТАСС, что самолет Utair, выполняющий рейс Екатеринбург - Ханты-Мансийск был задержан в аэропорту вылета более чем на три часа из-за технической неисправности.

"Самолет вылетел в Ханты-Мансийск в 09:23 мск. Пассажиры задержанного рейса вылетели в пункт назначения тем же бортом", - сказали в пресс-службе.

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.