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Восстановление сгоревшей церкви курганского монастыря обойдется в 30 млн рублей

Пожар в церкви XIX века Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел 3 июля

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Восстановление церкви XIX века Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, где 3 июля произошел пожар, будет стоить порядка 30 млн рублей, сообщил в четверг в интервью ТАСС губернатор региона Вадим Шумков.

"Порядка 30 млн рублей стоит проект, который посчитали. <…> Благотворительный фонд сформирован, пожертвования достаточно активно [вносятся]. Там уже порядка 8 млн рублей собрано. Восстановление уже идет. Техника на площадку, по нашим данным, уже вышла", - сказал губернатор.

В пресс-службе Курганской епархии уточнили, что в начале октября строители приступили к рытью котлованов. При этом технику выделили промышленные предприятия города.

"Восстановление сгоревшего храма началось практически сразу после случившегося 3 июля пожара. В течение двух недель разобрали завалы, очистили место под будущее строительство. Геодезисты и геологи изучили ландшафт и грунт, чтобы при проектировании знать, какой фундамент закладывать, какого качества должен быть бетон. Эти работы заняли месяц", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что монастырь восстанавливается за счет благотворительных средств: 12 июля начал свою работу благотворительный фонд "Чимеевская святыня", инициатором создания которого стали губернатор и бывший архиерей епархии митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. В попечительский совет фонда вошли композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников и другие деятели искусства, науки и образования.

Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери

Шумков также сообщил, что пострадавшую в пожаре Чимеевскую чудотворную икону Божьей Матери XVIII века удалось восстановить.

"Икона уже восстановлена, список с этой иконы есть, в него вкраплены фрагменты пострадавшей. Риза и панагия будут в оригинале, а икона будет отчасти - фрагменты оригинальной, отчасти - список", - уточнил глава региона, не пояснив, кто и на какие средства занимался восстановлением иконы.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь образован 17 июля 2002 года. Сам храм деревянный, 1890 года постройки. В нем установлен иконостас Чимеевской церкви, изготовленный на рубеже ХIХ-ХХ веков, украшен оригинальной деревянной резьбой. В храме находились Чимеевская чудотворная икона Божией Матери, частица животворящего Креста Господня.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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