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Учителя ОБЖ школы в Тюменской области уволили за избиение девятиклассников

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил, что это было первое место работы молодого педагога после выпуска из вуза

ТЮМЕНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Учителя ОБЖ в средней школе Боровского в Тюменской области, устроившего перепалку с девятиклассниками, уволили. Об этом сообщил ТАСС в четверг уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

В четверг в социальных сетях было опубликовано видео, на котором во время урока преподаватель нецензурно выражался в адрес учеников и применял к ним физическую силу.

"Видео правдивое, инцидент произошел в средней образовательной школе поселка Боровский, на уроке ОБЖ. Представители местной администрации и органов управления образования Тюменского района уже принесли свои извинения родителям пострадавших детей. С детьми работают психологи. Сам педагог уже уволен", - сказал собеседник агентства.

По словам детского омбудсмена, это первое место работы молодого педагога после его выпуска из вуза. Он устроился на работу в начале 2019 года. Нареканий со стороны коллег и руководства никогда не было: характеризовался учитель, по словам детского омбудсмена, как ответственный и коммуникабельный работник, всегда имел хорошие отношения с детьми. Во время инцидента со старшеклассниками не выдержал сильной психологической нагрузки.

"Насколько известно, педагог не применил насилия к ученикам. Все ограничилось дерганием их за руки и плечи и толканием. Плюс нецензурная лексика. Однако, даже в состоянии аффекта для педагога такое поведение не допустимо", - сказал Степанов.

При этом он подчеркнул, что старшеклассники во время разговора с сотрудниками из районного управления образования, заявили, что были уверены, что данная перепалка с учителем не приведет к его увольнению.

Теги
РоссияТюменская область
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