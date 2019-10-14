В ОП РФ считают опрос хорошим выходом из ситуации вокруг постройки храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Результаты общественного опроса в Екатеринбурге по поводу места строительства храма святой Екатерины определили выход из сложившейся протестной ситуации в городе, сказал ТАСС секретарь Общественной палаты России (ОП РФ) Валерий Фадеев.

"Это очень хороший выход из той непростой ситуации, которая сложилась в Екатеринбурге <...>. Конечно, здесь [была] недооценка сложности со стороны местной власти, и эта недооценка привела к протестам", - сказал Фадеев. Он сравнил возникшую в Екатеринбурге ситуацию с протестами на фоне строительства в Архангельской области мусорного полигона на станции Шиес, отметив, что "в этих случаях бюрократия все-таки недооценивает возможную реакцию со стороны общества". "Необходимо до того, как принято решение и проведены общественные слушания <...>, создавать рабочие группы и включать разных представителей общественности, квалифицированных, конечно, наряду с бюрократией, которые предлагали бы варианты решения до того, как оно будет принято", - сказал Фадеев.

Кроме того, он заявил, что строительство храма на территории бывшего приборостроительного завода означает, что "брошенная территория будет превращена в красивое место с храмом", а горожане получат "новое, красивое и важное место".

В опросе относительно места строительства кафедрального собора, по данным председателя горизбиркома, приняли участие порядка 100 тысяч человек. По предварительным итогам, 60% горожан высказались за возведение храма на месте бывшего приборостроительного завода.

В мае в Екатеринбурге прошли несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.