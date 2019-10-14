В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту строительства храма

В воскресенье в Екатеринбурге открылся 51 участок для опроса по выбору места строительства кафедрального собора.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Участок в историческом центре Екатеринбурга, где сейчас располагается здание бывшего Приборостроительного завода, победил по итогам опроса о месте строительства кафедрального собора Святой Екатерины. Об этом ТАСС сообщил председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин.

"Утвержден протокол. За площадку на Горького, 17 (Приборостроительный завод - прим. ТАСС) - 57,66%, за территорию за Макаровским мостом - 39,49%, недействительные листы - 2,85%", - сказал он.

Антошин добавил, что во вторник протокол будет передан главе Екатеринбурга и в Екатеринбургскую городскую Думу для рассмотрения.

Председатель горизибркома уточнил журналистам, что итоговая явка составила 8,94% - это 97143 избирателя. Подсчет опросных листов 10 членами комиссии продолжался почти 13 часов. "Подтвержденных нарушений не было. Было недопонимание со стороны тех граждан, которые были намерены принять участие, но не могли это сделать, так как живут за пределами Екатеринбурга или имеют иностранное гражданство", - пояснил он.

О соборе

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан, и 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

После этого президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

В новость были внесены изменения (13:21 мск) - добавлен комментарий горизбиркома в пятый абзац.