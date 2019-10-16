В Сургуте 1,5 года колонии получил местный житель, который сжег венок в Вечном огне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 октября. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы, сжегшего в Вечном огне в Сургуте венок и ели. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"По совокупности преступлений <…> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. К месту отбывания наказания ему постановлено следовать самостоятельно", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции 5 мая задержали жителя Сургута, который в сильном алкогольном опьянении оторвал ветки от растущих рядом с памятником елей и сжег их в Вечном огне, а также пытался поджечь сами деревья. В пресс-службе отметили, что осужденный сжег в Вечном огне и ритуальный венок, который он нашел у памятника. "Мужчина взял ритуальный венок, посвященный воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установленный на памятнике, который впоследствии сжег вместе с фрагментами поврежденных деревьев", - сказали в пресс-службе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.

По данным пресс-службы администрации Сургута пострадали десять деревьев. Они были заменены на другие в конце мая.