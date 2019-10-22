Угрозы зданию детского сада в ХМАО, в которое въехал грузовик, нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 октября. /ТАСС/. Угрозы для несущих конструкций здания детского сада "Елочка" в Ханты-Мансийске, в которое 21 октября въехал грузовой автомобиль, нет. В учреждении идет ремонт помещений медицинского кабинета и изолятора, на которые пришелся удар, дети занимаются в привычном режиме. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Грузовой автомобиль, груженный песком, 21 октября, спускаясь с горки по одной из основных улиц Ханты-Мансийска, пробил забор, снес несколько детских игровых элементов и выехал в стену здания детского сада "Елочка". Пострадавших нет. По данным полиции, у машины отказали тормоза. На фотографиях, выложенных в социальных сетях, видно, что в результате удара внутри здания потрескалась штукатурка, повреждены стена и окно медицинского кабинета детского сада.

"Угрозы для несущих конструкций здания детского сада нет. В настоящее время ведется ремонт помещения, в которое въехал грузовик. Все работы планируется закончить сегодня-завтра. Для детей учреждение функционирует в привычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального управления МВД, грузовик принадлежит местному дорожно-эксплуатационному предприятию. За его рулем находился 59-летний мужчина. В отношении него сотрудники полиции составили два административных протокола за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой и за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

Также к административной ответственности привлечен сотрудник предприятия за выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения.