В Ханты-Мансийске грузовик въехал в детский сад

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске (ХМАО - Югра), пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Согласно снимкам и видеозаписям, опубликованным в социальной сети "ВКонтакте", в понедельник вечером грузовик с землей, спускаясь с горки, пробил ворота и въехал в здание местного детского сада "Елочка". По пути он снес несколько игровых элементов. В момент инцидента в садике находились дети.

"В понедельник вечером грузовой автомобиль въехал в детский садик в Ханты-Мансийске. Пострадавших нет. По предварительным данным, у машины отказали тормоза. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска ТАСС сообщили, что грузовик врезался в стену, где располагается медицинское помещение детского сада. "В момент инцидента в данном помещении детей не было. На улице возле детсада тоже не было детей и взрослых. Сейчас специалисты оценивают степень повреждений, полученных детским садом. После этого будет принято решение закрывать его на несколько дней на время ремонта или нет", - пояснил собеседник.

В новость внесены изменения (17:35 мск) - добавлен комментарий администрации Ханты-Мансийска.