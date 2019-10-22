Депутаты екатеринбургской думы признали опрос по площадке для храма состоявшимся

В Екатеринбурге 13 октября прошел первый общегородской опрос, на котором горожане выбирали место строительства храма. По его итогам из двух площадок был выбран участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре рядом с резиденцией губернатора. Завершить основные работы планируется к 2023 году, потом заниматься внутренней отделкой.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты екатеринбургской городской думы признали опрос по месту строительства храма Святой Екатерины, который проходил в Екатеринбурге 13 октября, состоявшимся. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Решение принято", - сказал председатель гордумы Игорь Володин по итогам голосования депутатов за признание опроса состоявшимся.

Депутаты также приняли решение обратиться к главе города Александру Высокинскому с просьбой рассмотреть вопрос изменения категории земли у Театра драмы, где хотели строить храм. Соответствующее решение принято на заседании думы во вторник, сообщает пресс-служба гордумы.

В феврале статус участка был изменен с "территории общего пользования" на "зону объектов религиозного назначения". Екатеринбургская епархия 16 июня отказалась строить собор в сквере, площадка была исключена из опроса, который прошел в Екатеринбурге 13 октября.

"Депутаты приняли решение о необходимости скорейшего решения вопроса об отнесении земельного участка, на котором ранее планировалось осуществить строительство Собора св. Екатерины, к территории общего пользования ТОП-1 (парки, набережные, скверы, бульвары)", - говорится в сообщении.

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан - 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.