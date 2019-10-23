Экс-замдиректора Сургутской ГРЭС-2 приговорили к условному сроку за коммерческий подкуп

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) признал виновным бывшего замдиректора Сургутской ГРЭС-2 в коммерческом подкупе, он приговорен к условному сроку. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, в середине апреля 2019 года сотрудники полиции и Росгвардии в Сургуте задержали замдиректора Сургутской ГРЭС-2 по подозрению в получении 350 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа. Деньги он получил за выигрыш в конкурсной процедуре по выбору поставщика на оказание услуг по вырубке кустарников в охранной зоне подземных газораспределительных газопроводов высокого давления, заключению последующего контракта и подписания актов выполненных работ.

"Сургутский городской суд признал бывшего работника филиала "Сургутская ГРЭС-2" виновным по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Суд, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.