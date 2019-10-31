В курганский монастырь передали новый образ сгоревшей в Чимеевском храме иконы

КУРГАН, 31 октября. /ТАСС/. Новый список главной святыни пострадавшего в пожаре Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области - иконы Чимеевской Божией Матери - дописан и передан монастырю. Об этом в четверг сообщили на официальном сайте курганской епархии.

Уникальный деревянный храм, входящий в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, сгорел 3 июля. В нем находилась главная святыня монастыря, привлекавшая паломников - Казанская-Чимеевская чудотворная икона Божией Матери. После пожара она была сильно повреждена.

"Обновленный образ Чимеевской Божией Матери 31 октября был торжественно передан в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. В канун праздника Казанской иконы Богородицы, который отмечается 4 ноября, икону в обитель лично привез митрополит Курганский и Белозерский Даниил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в образ вкраплены сохранившиеся фрагменты пострадавшей в огне иконы. Над новым списком работал курганский иконописец протоиерей Андрей Ваньков, настоятель прихода Покрова Божией Матери села Колташево Кетовского района.

Общая стоимость проекта по строительству нового храма на месте сгоревшей церкви составит порядка 31 млн рублей. Восстановление ведется на благотворительные средства: 12 июля начал свою работу благотворительный фонд "Чимеевская святыня", инициатором создания которого стали губернатор и бывший архиерей епархии митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. В попечительский совет фонда вошли композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников и другие деятели искусства, науки и образования. Сейчас фондом собрано больше 11 млн рублей.