В Ханты-Мансийске завершили ремонт детсада, получившего повреждения после ДТП с грузовиком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноября. /ТАСС/. Ремонт детского сада № 7, получившего повреждения в октябре 2019 года после того, как в него въехал грузовик, завершен в Ханты-Мансийске, говорится в среду в сообщении на информационном портале органов местного самоуправления города.

Автомобиль, груженный песком, 21 октября, спускаясь с горки по одной из основных улиц Ханты-Мансийска, пробил забор, снес несколько детских игровых элементов и въехал в стену здания детского сада "Елочка". Никто не пострадал. По данным полиции, у машины отказали тормоза.

"Детский сад № 7 "Елочка" полностью восстановлен после дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика. Закончилось восстановление фасада и стены здания - межведомственная специальная комиссия установила, что несущая конструкция объекта не пострадала и будет достаточно лишь косметического ремонта", - говорится в сообщении.

На время ремонта детсад не прекращал работу. На данный момент разрабатывается проект специальных отбойников (заграждений) для торможения автомобилей в случае экстренной необходимости, которые предлагается установить на прилегающей улице.