Задымление в небоскребе "Высоцкий" в Екатеринбурге ликвидировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже. В настоящее время тление ликвидировано пожарными, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в среду.

"После проведения разведки огнеборцами было установлено, что задымление произошло из-за тления пылевых отложений подъемного механизма пассажирского лифта на 35-м этаже. Тление было оперативно ликвидировано пожарными водой от внутреннего пожарного крана. С места вызова огнеборцам дан отбой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей из бизнес-центра "Высоцкий" позволила автоматическая пожарная сигнализация. Из здания были эвакуированы 2,9 тыс. человек. Пострадавших нет.

Как пояснил ТАСС один из владельцев бизнес-центра Андрей Гавриловский, задымление произошло на 35-м этаже в машинном отделении лифта. Задымилась стружка, которая появляется в процессе работы лифтов.

Бизнес-центр "Высоцкий" был открыт в конце ноября 2011 года. Небоскреб состоит из 54 этажей. Площадь помещений - более 117 тыс. кв. метров. "Высоцкий" позиционируется как имиджевый проект: помимо делового комплекса, в нем размещен музей имени Владимира Высоцкого. Бизнес-центр является обладателем сертификата Книги рекордов и достижений России с включением в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Самый высокий многофункциональный бизнес-центр в Урало-Сибирском и Центрально-Азиатском регионах".