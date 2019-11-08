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Врачи госпитализируют пятерых детей, отравившихся в детском лагере под Екатеринбургом

Всего симптомы ротавирусной инфекции были обнаружены у 19 участников смены в лагере "Лесная жемчужина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Медики госпитализируют пятерых детей, отравившихся в лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава сообщили об отравлении 19 детей в "Лесной жемчужине", у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.

"На время осмотра в изоляторе находятся пять детей с признаками кишечной инфекции. Тяжелых нет. Принято решение госпитализировать в больницу Ревды для наблюдения. Работа продолжается", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве образования сообщали о досрочном завершении смены в лагере, до окончания которой оставалась неделя. По данным сайта Уральского образовательного центра "Золотое сечение", смена для воспитанников "Лесной жемчужины" проходит с 25 октября по 14 ноября.

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РоссияСвердловская область
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