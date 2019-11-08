Свердловские власти рассказали о состоянии отравившихся под Екатеринбургом детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Состояние детей, отравившихся в лагере "Лесная жемчужина", оценивается как удовлетворительное. Об этом журналистам сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в пятницу.

В пресс-службе регионального Минздрава ранее сообщили об отравлении 19 детей в "Лесной жемчужине", у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.

"По итогам осмотра выявлены ребята, которым необходимо дополнительное обследование. Их состояние здоровья сейчас оценивается как удовлетворительное. Каждый ребенок находится под контролем медицинских работников. Мы уверены, что повода для серьезного беспокойства нет", - приводит департамент слова министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.

По словам министра, выводы о случившемся будут сделаны по итогам работы межведомственной комиссией.

В региональном министерстве образования сообщали о досрочном завершении смены в лагере, до окончания которой оставалась неделя. По данным сайта Уральского образовательного центра "Золотое сечение", смена для воспитанников "Лесной жемчужины" проходит с 25 октября по 14 ноября.