Концерн "Электроприбор" разработал программу финоздоровления своего челябинского актива

ТАСС, 8 ноября. Концерн "Электроприбор" разработал программу финансового оздоровления своего челябинского актива, завода "Прибор", о банкротстве которого налоговой службой ранее был подан иск. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна, академик РАН Владимир Пешехонов.

"Концерном разработана программа финансового оздоровления завода, предусматривающая погашение всей накопленной до 2017 года задолженности за счет продажи непрофильных активов: зданий и сооружений, не задействованных в основном производстве. Программа утверждена Минпромторгом РФ", - отметил гендиректор, подчеркнув, что задолженность образовалась до включения завода "Прибор" в состав концерна.

Он уточнил, что сложившаяся на заводе "Прибор" ситуация рассмотрена правительственной комиссией. Согласно предложению департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, процедура банкротства признана целесообразной мерой. Она позволит оздоровить ситуацию на предприятии и сохранить его в качестве хозяйствующего производственного объекта.

"Предполагается, что после проведения судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании завода "Прибор" банкротом начнется согласование проекта мирового соглашения между предприятием и УФНС России по Челябинской области. В качестве наиболее вероятных сценариев погашения долгов рассматривается предоставление заводу кредитной линии на 10 лет под залог избыточных объектов недвижимости. Источником погашения кредита является продажа избыточных объектов недвижимости", - сообщил Пешехонов.

Ранее со ссылкой на материалы Арбитражного суда Челябинской области сообщалось, что судом от инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району Челябинска было принято заявление о признании завода "Прибор" банкротом, сумма исковых требований превышает 438,4 млн рублей.

Завод "Прибор" является производителем приборов контроля давления для ракетно-космической техники и Военно-морского флота, современных средств автоматизации для промышленности.