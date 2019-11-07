Налоговая служба подала иск о банкротстве челябинского актива концерна "Электроприбор"

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Налоговая инспекция по Курчатовскому району Челябинска подала иск о банкротстве завода "Прибор" (входит в АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор") - производителя приборов для ракетно-космической техники и Военно-морского флота подала. Сумма исковых требований превышает 438 млн рублей, говорится в материалах на сайте Арбитражного суда Челябинской области.

"От инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району Челябинска принято заявление о признании АО "Завод Прибор" банкротом. Рассматривается в первой инстанции. Сумма исковых требований 438443553,42 рубля", - отмечается в материалах.

Следующее заседание по делу назначено на 24 декабря.

Завод "Прибор" является разработчиком и производителем приборов контроля давления для ракетно-космической техники и Военно-морского флота, современных средств автоматизации для промышленности. Входит в интегрированную структуру АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" (г. Санкт-Петербург).

Комментариями сторон ТАСС пока не располагает.