Челябинский компрессорный завод приостановил работу после пожара в котельной

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Челябинский компрессорный завод приостановил работу после пожара в газовой котельной на территории предприятия. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Работа приостановлена", - сказали в пресс-службе.

На заводе добавили, что первыми пожар заметили два начальника цеха, которые приехали на завод раньше обычного. Кроме того, сработала система пожаротушения, также возгорание изначально тушили огнетушителями. Для предотвращения негативных последствии были отключены электричество и газ.

По информации ГУ МЧС по региону, на территории Челябинского компрессорного завода во вторник утром произошло возгорание в газовой котельной. В тушении пожара площадью 600 кв. метров были задействованы 65 человек личного состава и 19 единиц техники. Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

Челябинский компрессорный завод - российский производитель компрессоров и дизель-генераторов. Официальная дата начала работы предприятия - 25 октября 1999 года, завод расположен в Красноармейском районе Челябинска.