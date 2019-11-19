В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после лжеминирования Храма на Крови

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении задержанного мужчины, который накануне угрожал взорвать построенный на месте расстрела семьи последнего российского императора Николая II Храм на Крови и несколько десятков других зданий в Екатеринбурге. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". <…> Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Задержанным оказался местный житель 1985 года рождения, неработающий, ранее не судимый", - сказал он.

По словам Горелых, мужчина проживает в Екатеринбурге, а зарегистрирован в Первоуральске. "По месту жительства подозреваемого сотрудники уголовного розыска и ФСБ изъяли мобильный телефон, камеру, большое количество листовок с угрозами, аналогичных тем, что он разбрасывал (по городу - прим. ТАСС). <…> Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет", - отметил он.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции и УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии 18 ноября. Угрозы зданиям и людям в действительности не было. Родственники задержанного отмечали, что в последнее время он проявлял признаки неадекватного поведения.