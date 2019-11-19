Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жильцов сошедшего со свай дома в ЯНАО начнут переселять в новые квартиры в начале 2020 г.

Инцидент произошел в Салехарде в ночь на 12 октября, пострадавших нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Жильцов сошедшего со свай дома в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начнут переселять в новые квартиры в январе 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации по итогам встречи главы Салехарда Алексея Титовского с жильцами дома.

Дом сошел со свай в Салехарде в ночь на 12 октября. Все жильцы были эвакуированы, никто не пострадал. Часть из них переселили в маневренный фонд.

"Двенадцать собственников получат однокомнатные квартиры без доплаты. <…> Квартиры могут быть только в капитальном исполнении. Процесс переселения будет запущен в январе следующего года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, если собственник изъявляет желание получить более одной комнаты, в соответствии с законодательством он оплачивает оценочную разницу.

Дом, сошедший со свай, был построен в 1977 году. Всего в доме зарегистрированы 49 человек. На момент происшествия проживали 35 человек, из них шестеро - дети.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Пропавшие из тюменского центра реабилитации два подростка найдены живыми
Поиски несовершеннолетних девочек длились девять дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС