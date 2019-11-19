Жильцов сошедшего со свай дома в ЯНАО начнут переселять в новые квартиры в начале 2020 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Жильцов сошедшего со свай дома в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начнут переселять в новые квартиры в январе 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации по итогам встречи главы Салехарда Алексея Титовского с жильцами дома.

Дом сошел со свай в Салехарде в ночь на 12 октября. Все жильцы были эвакуированы, никто не пострадал. Часть из них переселили в маневренный фонд.

"Двенадцать собственников получат однокомнатные квартиры без доплаты. <…> Квартиры могут быть только в капитальном исполнении. Процесс переселения будет запущен в январе следующего года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, если собственник изъявляет желание получить более одной комнаты, в соответствии с законодательством он оплачивает оценочную разницу.

Дом, сошедший со свай, был построен в 1977 году. Всего в доме зарегистрированы 49 человек. На момент происшествия проживали 35 человек, из них шестеро - дети.